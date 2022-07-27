Будем лечить: Подоляк о призыве "главы парламента" Крыма захватить Николаев и Одессу

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Пока ещё не пойманный и не осужденный коллаборант Константинов, именующий себя в криминальной иерархии "главой парламента" оккупированного Крыма, к ужасу российского контингента, ищущего пути отступления из Херсона, призывает Москву расширить "географию спецоперации" на Николаев и Одессу", - Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Костантинов открыто предлагает стереть с земли несколько крупных украинских городов и добровольно фиксирует собственное намерение совершения уголовного правонарушения.

"Будем лечить, приводить в чувство и будем возвращать к жизни путем длительного ознакомления с сотнями томов личного уголовного производства по статье "государственная измена", призывов к массовым убийствам и открытым, публичным долгожданным судом", - добавляет Подоляк.