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Будем лечить: Подоляк о призыве "главы парламента" Крыма захватить Николаев и Одессу

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 17:32
Будем лечить: Подоляк о призыве "главы парламента" Крыма захватить Николаев и Одессу Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

"Глава парламента" временно оккупированного Крыма Владимир Константинов призывает Россию расширить границы "операции" на Николаев и Одессу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Пока ещё не пойманный и не осужденный коллаборант Константинов, именующий себя в криминальной иерархии "главой парламента" оккупированного Крыма, к ужасу российского контингента, ищущего пути отступления из Херсона, призывает Москву расширить "географию спецоперации" на Николаев и Одессу", - Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Костантинов открыто предлагает стереть с земли несколько крупных украинских городов и добровольно фиксирует собственное намерение совершения уголовного правонарушения.

"Будем лечить, приводить в чувство и будем возвращать к жизни путем длительного ознакомления с сотнями томов личного уголовного производства по статье "государственная измена", призывов к массовым убийствам и открытым, публичным долгожданным судом", - добавляет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Подоляк раскрыл цели контроперации Украины в войне с Россией.

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