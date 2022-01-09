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Массовые протесты в Казахстане: в МИД ответили, есть ли среди задержанных украинцы

Автор: Сергей Пышкин

С начала массовых протестов в Казахстане - силовики страны задержали около 6 тысяч человек. В Министерстве иностранных дел ответили, есть ли среди задержанных граждане Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"По информации МИД Украины, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет", - заявил Николенко.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности скандала, о задержании известного пианиста из Киргизии в Казахстане.

Также, на фоне массовых протестов в стране, в результате обстрела погибли трое детей.

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КазахстанУкраина