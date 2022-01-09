"Он не террорист". В Киргизии отреагировали на задержание музыканта в Алматы: подробности скандала

В Казахстане задержали мужчину, который якобы согласился участвовать в массовых протестах за 90 тысяч тенге (206 долларов). В Киргизии отправили ноту и заявили, что задержанный - не только гражданин их страны, но и известный пианист и аранжировщик.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчибека Ташиева во время разговора с журналистами.

С чего все началось

В сеть попало видео на котором задержанный мужчина в синяках и ссадинах рассказывает о том, что он прилетел в Казахстан после предложения принять участие в массовых протестах в стране за 90 тысяч тенге (206 долларов).

Впрочем, уже через некоторое время выяснилось задержанный - гражданин Викрам Рузахунов - известный пианист, аранжировщик и исполнительный директор фестиваля "Джаз Бишкев Весна" из Киргизии.

Как отреагировала Киргизия

Власти Киргизии, со своей стороны, направили ноту в Казахстан.

"Официальных обращений к нам не было, но мы направили ноту в Казахстан. Он не является террористом, да, он может быть, каким-то образом оказался не там, эти обстоятельства надо выяснить", - заявил Ташиев во время разговора с журналистами.

Киргизия планирует предложить Казахстану совместное расследование в отношении музыканта.

"Нас задевает, что показывают нашего гражданина в таком свете. Мы будем выяснять обстоятельства", - добавил Ташиев.

В Министерстве внутренних дел Киргизии, ссылаясь на слова родственников задержанного, заявили, что Рузахунов был приглашен в Казахстан в преддверии нового года для проведения концертов. В частности, мужчина неоднократно гастролировал в Алматы.

Это только начало

Сегодня, у посольства Казахстана в столице Кыргызстана Бикшеке проходит митинг из-за задержания Викрама Рузахунова.

Участники акции утверждают, что манипуляции со стороны Казахстана только начало, поскольку на месте музыканта может оказаться любой из мигрантов или же гостей из Киргизии.

Между тем некоторые Telegram-каналы Казахстана, со ссылкой на силовые структуры, утверждают, что задержанного на видео, зовут Закир Убуров.