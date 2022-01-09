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Масові протести у Казахстані: у МЗС відповіли, чи є серед затриманих українці

Автор: Сергій Пишкін

З початку масових протестів у Казахстані - силовики країни затримали близько 6 тисяч людей. У Міністерстві закордонних справ відповіли, чи є серед затриманих громадяни України.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

"За інформацією МЗС України, загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів в Казахстані немає", - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці скандалу, щодо затримання відомого піаніста з Киргизстану у Казахстані.

Також, на тлі масових протестів в країні, внаслідок обстрілу загинули троє дітей.

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