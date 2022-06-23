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ВСУ ликвидировали 200 оккупантов и один вертолет: новые данные о потерях России

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Киев, Четверг 23 июня 2022 09:16
ВСУ ликвидировали 200 оккупантов и один вертолет: новые данные о потерях России Фото: ВСУ ликвидировали 200 оккупантов и один вертолет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 200 российских оккупантов. Всего на территории Украины было уничтожено 34 430 военнослужащих РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери российских войск на 23 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 34430 (+200) человек ликвидировано,
  • танков -1504 (+8),
  • боевых бронированных машин - 3632 (+18),
  • артиллерийских систем - 7756 (+4),
  • РСЗО - 240 (+1),
  • средства ПВО - 99 (+0),
  • самолетов - 216 (+0),
  • вертолетов - 183 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 620 (+6),
  • крылатые ракеты - 137 (+0),
  • корабли / катера - 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5),
  • специальная техника - 60 (+0).

Напомним, ранее ВСУ уничтожили два российских БПЛА и авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 в Киевской и Донецкой областях.

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