ВСУ ликвидировали 200 оккупантов и один вертолет: новые данные о потерях России
Фото: ВСУ ликвидировали 200 оккупантов и один вертолет (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 200 российских оккупантов. Всего на территории Украины было уничтожено 34 430 военнослужащих РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери российских войск на 23 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 34430 (+200) человек ликвидировано,
- танков -1504 (+8),
- боевых бронированных машин - 3632 (+18),
- артиллерийских систем - 7756 (+4),
- РСЗО - 240 (+1),
- средства ПВО - 99 (+0),
- самолетов - 216 (+0),
- вертолетов - 183 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 620 (+6),
- крылатые ракеты - 137 (+0),
- корабли / катера - 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5),
- специальная техника - 60 (+0).
Напомним, ранее ВСУ уничтожили два российских БПЛА и авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 в Киевской и Донецкой областях.