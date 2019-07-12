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Массовое отравление детей в Одесской области: возросло число пострадавших

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 20:26
Массовое отравление детей в Одесской области: возросло число пострадавших
Иллюстративное фото (УНИАН)

В районных больницах находится 52 человека

Число пострадавших от массового отравления детей в пгт. Сергеевка Одесской области возросло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. 

Отмечается, что число пострадавших возросло до 52, из них 50 детей. 

По данным Одесской областной государственной администрации все необходимое для лечения пострадавших есть, а в самом лагере работает "скорая" и инфекционист с целью активного выявления больных. Всех госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в пгт. Сергеевка (Одесская область) из-за отравления госпитализированы 46 детей. Отравление произошло в оздоровительно-спортивном лагере "Медик - 2" Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану. В лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет. 

Напомним, в Николаевской области в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют" отравились 16 детей.

Кроме того, 18 июня в Луганской области произошло массовое отравление детей. Были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. По предварительной информации, отравление связывают с купанием в озере Песочное.


 
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