Масове отруєння дітей в Одеській області: зросло число потерпілих

Ілюстративне фото (УНІАН)

У районних лікарнях перебуває 52 людини

Кількість постраждалих від масового отруєння дітей в смт. Сергіївка Одеської області зросло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Наголошується, що кількість постраждалих зросла до 52, з них 50 дітей.

За даними Одеської обласної державної адміністрації все необхідне для лікування постраждалих є, а в самому таборі працює "швидка" і інфекціоніст з метою активного виявлення хворих. Всі госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в смт. Сергіївка (Одеська область) из-за отруєння госпіталізовано 46 дітей. Отруєння сталося в оздоровчо-спортивному таборі "Медик - 2" Державного університету медицини та фармації ім. Ніколая Тестеміцану. У таборі перебуває 226 дітей від 7 до 14 років.

Нагадаємо, в Миколаївській області в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Салют" отруїлися 16 дітей.

Крім того, 18 червня, в Луганській області сталася масове отруєння дітей. Були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 дітей. За попередньою інформацією, отруєння пов'язують з купанням в озері Пісочне.