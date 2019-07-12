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В Одесской области произошло массовое отравление детей

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 11:51
В Одесской области произошло массовое отравление детей
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Одесской области отравились 46 детей

В пгт. Сергеевка (Одесская область) из-за отравления госпитализированы 46 детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Одесской областной государственной администрации.

Как отмечается, отравление произошло в оздоровительно-спортивном лагере "Медик - 2" Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану. В лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет. Из них госпитализированы 46. По данным медиков, у детей острый гастроэнтероколит.

"32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской больнице, 14, из которых 3 контактных - в инфекционном отделении центральной районной больницы в поселке Шабо", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, сейчас выясняют причины возникновения отравления.

"С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием данного объекта и инспектированием учреждения", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 июня в Луганской области произошло массовое отравление детей. Были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. Отравление связывают с купанием в озере Песочное.

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