Полиция открыла производство из-за массового отравления детей

Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере

В Луганской области полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Татьяны Погукай в Facebook.

Отмечается, что 18 июня в 21.56 в дежурную часть Рубежанского отдела полиции поступила информация о том, что в инфекционное отделение областного лабораторного центра Минздрава госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. По предварительной информации все госпитализированы связывают заболевание с купанием в озере Песочное.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания.

В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не грозит.

Напомним, Во Львовской области случилось массовое отравление в одном из кафе города Каменка-Бугская.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области в селе Репужинцы Заставнивского района в лагере отравились 30 детей.