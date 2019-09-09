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В Харькове полиция проверяет сообщение о массовом минировании

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 17:56
В Харькове полиция проверяет сообщение о массовом минировании
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории

Полиция Харькова проверяет информацию о массовом минировании мест значительного скопления людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщается, что полиция проверяет информацию о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, 7 сентября станцию киевского метро "Почайна" закрыли в связи с анонимным звонком о минировании.

3 сентября в Одессе полиция проверяла ряд объектов на наличие взрывоопасных устройств из-за сообщения о минировании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 августа полиция получила сообщение о массовом минировании объектов инфраструктуры Черновцов. Аноним сообщил, что в 11:00-12:00 часов взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города.

Кроме того, 15 августа полиция Харькова получила сообщение о "минировании" четырех отелей и столовой. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Инцидент квалифицировали как теракт.

В Харьковской области взорвали банкомат В Харькове "минирование" 4 отелей квалифицировали как теракт
Новости Украины Харьковминированиевзрывчатка
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