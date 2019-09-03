В Одессе проверяют сообщение о массовом минировании

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сотрудники полиции проводят проверку объектов

Во вторник, 3 сентября, в Одессе полиция проверяет ряд объектов на наличие взрывоопасных устройств из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, сообщение о заминировании зданий поступило 3 сентября на электронный адрес полиции в 17:03.

Для проверки указанного сообщения на места событий направлена ​​следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасателей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 августа полиция получила сообщение о массовом минировании объектов инфраструктуры Черновцов. Аноним сообщил, что в 11:00-12:00 часов взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города.

Кроме того, 15 августа полиция Харькова получила сообщение о "минировании" четырех отелей и столовой. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Инцидент квалифицировали как теракт.

Также в Киеве 14 августа приостановили работу железнодорожного вокзала из-за сообщений о минировании. Правоохранители эвакуировали людей со здания.