В Киеве заминировали станцию метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Почайна" закрыта на входи выход

Станция киевского метро "Почайна" закрыта на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сейчас специалисты проводят проверку станции метро.

"Станцию "Почайна" закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Специалисты проводят проверку", - говорится в сообщении.

Увага! Станцію "Почайна" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Фахівці проводять перевірку. Опубліковано КП "Київський метрополітен" Субота, 7 вересня 2019 р.

Напомним, ранее в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрыли на вход и выход станцию метро "Дворец спорта" и пересадку на станцию "Льва Толстого".

Недавно в Черновцах полиция проверяла информацию о минировании около 200 объектов.

На спецлинию "102" поступило сообщение из областного УДСНС о том, что на их электронный адрес пришло письмо о заминировании почти двухсот сооружений в Черновцах. К указанным объектам немедленно были направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехническая и кинологическая службы. В ходе проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Также в Житомире неизвестный сообщил о минировании двух местных высших учебных заведений. Местные СМИ отмечали, что заминировали Житомирский политехнический университет и Житомирский медицинский институт. На месте происшествия работали сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники.