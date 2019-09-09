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У Харкові поліція перевіряє повідомлення про масове мінування

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 17:56
У Харкові поліція перевіряє повідомлення про масове мінування
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

В даний час триває огляд приміщень та прилеглої території

Поліція Харкова перевіряє інформацію про масове мінування місць значного скупчення людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Повідомляється, що поліція перевіряє інформацію про закладення вибухівки в 7 лікарнях, 17 торгових центрах, всіх дитячих садках і школах Харкова.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. В даний час триває огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, 7 вересня станцію київського метро "Почайна" закрили у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування.

3 вересня в Одесі поліція перевіряла ряд об'єктів на наявність вибухонебезпечних пристроїв через повідомлення про мінування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня поліція отримала повідомлення про масове мінування об'єктів інфраструктури Чернівців. Анонім повідомив, що в 11:00-12:00 годин вибухнуть бомби у всіх дитячих садках, банках і кафе на території міста.

Крім того, 15 серпня поліція Харкова отримала повідомлення про "замінування" чотирьох готелів та їдальні. Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Інцидент кваліфікували як теракт.

У Харківській області підірвали банкомат У Харкові "мінування" 4 готелів кваліфікували як теракт
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