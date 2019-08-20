ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черновцах проверяют сообщение о массовом минировании

Новости » Происшествия    20.08.2019 - 15:06
В Черновцах проверяют сообщение о массовом минировании
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

ГСЧС получила сообщение о минировании почти сотни сооружений

Во вторник, 20 августа, полиция получила письмо о массовом минировании объектов инфраструктуры Черновцов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Отмечается, что примерно в 9:00 по спецлинии "102" поступило сообщение из областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о том, что на их почту пришло электронное письмо о минировании почти сотни городских сооружений.

"Аноним сообщил, что в 11:00-12:00 часов взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города", - сообщили в ГСЧС.

Полиция направила к этим объектам следственно-оперативные группы взрывотехнической и кинологической службы. Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан из зданий и проверяют помещения на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

Напомним, 15 августа полиция Харькова получила сообщение о "минировании" четырех отелей и столовой. Инцидент квалифицировали как теракт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 14 августа приостановили работу железнодорожного вокзала из-за сообщений о минировании. Правоохранители эвакуировали людей со здания.

В Одессе уже второй день сообщают о массовом минировании В Харькове полиция проверяет информацию о массовом минировании
Новости Украины Черновцыминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь