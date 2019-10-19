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Массовая демонстрация противников Brexit проходит в Лондоне

Новости » Происшествия    19.10.2019 - 21:23
Массовая демонстрация противников Brexit проходит в Лондоне
Иллюстративное фото (GettyImages)

Демонстранты требуют проведения нового общего референдума по выходу страны из ЕС

В Лондоне (Великобритания) проходит демонстрация противников Brexit, требующих вынести вопрос о выходе страны из Европейского союза на повторный референдум, передает ВВС.

Так, тысячи противников Brexit со всех уголков страны собрались в субботу, 19 октября, на марш "Народное голосование", который начался на Парк-лейн и закончился на Парламентской площади.

"Протестующие радостно приветствовали поддержку поправки Летвин депутатами Палаты общин", - сообщает издание.

Отметим, активисты выступают за проведение нового всеобщего референдума по выходу страны из ЕС.

Напомним, в субботу парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке главы правительства Бориса Джонсона. Таким образом законодатели заставили его попросить ЕС отсрочить Brexit. Так, депутаты поддержали отсрочку одобрения сделки премьер-министра до тех пор, пока парламент не примет законодательство, необходимое для ее принятия.

Как писало РБК-Украина ранее, Джонсон надеялся, что согласованная сделка по поводу выхода страны из состава Евросоюза (Brexit) будет одобрена британским парламентом 19 октября.

Напомним, лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил против нового соглашения по Brexit. По его словам, новое соглашение - "страшнее", чем то, которое было подписано предыдущим премьером Терезой Мэй.

В Британии парламент обязал Джонсона попросить ЕС отсрочить Brexit Из-за Brexit парламент Британии впервые почти за 40 лет соберется в субботу
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