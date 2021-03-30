В Украине ввели штрафы за препятствование проверкам пожарной безопасности: суммы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

Закон вносит новую статью в Кодекс об административных правонарушениях "Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок".

За препятствование может грозить штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен), а за повторное нарушение течение года - от 200 до 300 таких минимумов (3400-5100 гривен).

Отметим, сотрудникам полиции хотели разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожбезопасности. Однако ко второму чтению эту норму решили исключить.