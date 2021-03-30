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В Украине ввели штрафы за препятствование проверкам пожарной безопасности: суммы

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 17:44
В Украине ввели штрафы за препятствование проверкам пожарной безопасности: суммы Фото: за препятствие проверкам пожарной безопасности будут штрафовать (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Парламент предусмотрел наказание за препятствование проверкам пожарной безопасности штрафами. Соответствующий законопроект №3931 народные депутаты одобрили во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

Закон вносит новую статью в Кодекс об административных правонарушениях "Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок".

За препятствование может грозить штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен), а за повторное нарушение течение года - от 200 до 300 таких минимумов (3400-5100 гривен).

Отметим, сотрудникам полиции хотели разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожбезопасности. Однако ко второму чтению эту норму решили исключить.

Как писало РБК-Украина, в конце января этот закон приняли в первом чтении. Подчеркнем, что тогда штрафы были существенно выше - от 17 до 51 тысячи гривен.

Напомним, данный проект закона Кабинет министров внес в ВР в конце июля 2020 года.

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