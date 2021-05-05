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В Одесской области во время движения загорелся автобус с пассажирами

Новина українською → Среда 05 мая 2021 15:23
В Одесской области во время движения загорелся автобус с пассажирами Фото: в Одесской области загорелся автобус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Одесской области во время движения загорелся автобус с пассажирами. Произошло возгорание автобуса "Эколайн" в селе Ревово 361 км автодороги Киев-Одесса Ширяевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание открытым пламенем маршрутного автобуса Одесса-Киев.

Пассажиры вышли из автобуса самостоятельно, количество уточняется. Проводятся действия по ликвидации пожара.

Обновлено.

В автобусе находилось 60 человек. Погибших и пострадавших нет.

Пожар локализован в 15:11 на площади 20 м.кв. Проводятся действия по ликвидации пожара.

Фото: место события (odessa.online)

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в селе Корнич, Коломыйский район произошла авария с участием пассажирского автобуса. Два человека погибли и еще шесть получили ранения.

Напомним, что в понедельник, 3 мая, на автодороге Львов–Луцк в селе Гайок произошел обвал моста. Дорога была заблокирована.

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