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Масштабные пожары в Луганской области: комитет Рады поддержал создание ВСК

Луганская область, Четверг 19 ноября 2020 17:15
Масштабные пожары в Луганской области: комитет Рады поддержал создание ВСК
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Регламентный комитет Верховной рады поддержал создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области. Из-за масштабных пожаров в регионе погибли 11 человек.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram.

"Предлагается, чтобы Верховная рада Украины создала ВСК! Надеемся, что в ближайшие пленарные недели документ наберет необходимое количество голосов, и начнется полноценная работа по расследованию пожаров в Луганской области", - отметил один из инициаторов создания комиссии, нардеп Максим Ткаченко.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований установили новые причины, которые могли привести к пожару в Луганской области. Следователи с прокурорами провели обыски в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

В ходе обыска обнаружили вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как писало РБК-Украина, семьям погибших при пожаре правительство должно выплатить по 200 тысяч гривен помощи.

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