Масштабні пожежі у Луганській області: комітет Ради підтримав створення ТСК

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

​​Регламентний комітет Верховної ради підтримав створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування масштабних пожеж у Луганській області. Через масштабні пожежі в регіоні загинули 11 осіб.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу" у своєму Telegram.

"Пропонується, щоб Верховна рада України створила ТСК! Сподіваємося, що найближчими пленарними тижнями документ набере необхідну кількість голосів, і розпочнеться повноцінна робота з розслідування пожеж у Луганській області", - зазначив один з ініціаторів створення комісії, нардеп Максим Ткаченко.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань встановили нові причини, які могли призвести до пожежі в Луганській області. Слідчі з прокурорами провели обшуки у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

В ході обшуку виявили ймовірні знаряддя злочину, а також документи та інші предмети, що мають доказове значення для кримінальної справи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як писало РБК-Україна, сім'ям загиблих у пожежі уряд має виплатити по 200 тисяч гривень допомоги.