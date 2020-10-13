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Пожары в Луганской области: Кабмин выплатит пострадавшим семьям 185 млн гривен

Луганская область, Вторник 13 октября 2020 16:58
Пожары в Луганской области: Кабмин выплатит пострадавшим семьям 185 млн гривен
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров выделит из резервного фонда бюджета 185 миллионов гривен людям, которые пострадали во время пожаров в Луганской области. Среди прочего, семьям погибших предлагают выделить по 200 тысяч гривен.

Об этом на заседании правительства 13 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Из резервного фонда государственного бюджета предлагается выделить 185 млн гривен для предоставления материальной помощи. Семьям погибших предусмотрено по 200 тысяч гривен. Отдельно областная государственная администрация будет осуществлять доплаты пострадавшим семьям. По 50 тысяч предполагается выделить каждому пострадавшему, который получил травмы. 30 тысяч гривен тем, кто получил травмы средней тяжести и 20 тысяч гривен - травмы легкой тяжести", - сказал он.

Он добавил, что людям, чьи дома были разрушены в результаты пожаров, выделят 300 тысяч гривен на семью. На частичный ремонт своих домов пострадавшие также получат по 50 тысяч гривен.

Напомним, 8 октября в Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара, который тушили с 30 сентября.

Как писало РБК-Украина, жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.

Также сообщалось, что полиция установила четыре вероятных источника возгорания, которые переросли в пожар в Луганской области.

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