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Из-за масштабного пожара в Виннице открыто дело

Автор: Анастасия Рокитна

Полиция открыла дело из-за масштабного пожара в Виннице. Правоохранители расследуют нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Полицейские ограничили доступ к зданию и обеспечивают охрану публичной безопасности. После ликвидации огня спасатели нашли тело женщины. Ее пытаются идентифицировать.

По факту возникновения пожара следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области на ходу загорелся автобус с пассажирами. Автобус компании Ecolines полностью выгорел, но люди успели выйти из него с вещами, пострадавших не было.

Раньше в городе Рубежное Луганской области на территории воинской части произошло возгорание бензовоза.

Отметим, в Украине с 17 апреля препятствование проверкам пожарной безопасности наказывают штрафами. Соответствующий закон вступил в силу.

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