Из-за масштабного пожара в Виннице открыто дело

Полиция открыла дело из-за масштабного пожара в Виннице. Правоохранители расследуют нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Полицейские ограничили доступ к зданию и обеспечивают охрану публичной безопасности. После ликвидации огня спасатели нашли тело женщины. Ее пытаются идентифицировать.
По факту возникновения пожара следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области на ходу загорелся автобус с пассажирами. Автобус компании Ecolines полностью выгорел, но люди успели выйти из него с вещами, пострадавших не было.
Раньше в городе Рубежное Луганской области на территории воинской части произошло возгорание бензовоза.
Отметим, в Украине с 17 апреля препятствование проверкам пожарной безопасности наказывают штрафами. Соответствующий закон вступил в силу.