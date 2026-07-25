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Масштабний збій в енергосистемі Грузії розслідують як диверсію

15:59 25.07.2026 Сб
1 хв
Країна два дні була без світла, а про причини відключень влада мовчала
aimg Марія Науменко
Масштабний збій в енергосистемі Грузії розслідують як диверсію Фото: блекаут у Грузії (Getty Images)
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Масштабні аварійні відключення електроенергії, які сталися в Грузії 24 та 25 липня, розслідують у межах кримінального провадження за статтею "диверсія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу державної безпеки Грузії.

У спецслужбі повідомили, що розслідування відкрито за статтею 318 Кримінального кодексу Грузії.

Вона стосується диверсії та передбачає відповідальність за порушення, пошкодження або знищення нормального функціонування державного підприємства чи інших важливих об'єктів, якщо такі дії створюють загрозу державним інтересам країни.

"Служба державної безпеки буде поетапно інформувати громадськість про хід розслідування", - підсумовується в повідомленні.

Блекаут у Грузії

Нагадаємо, у ніч на 24 липня в Грузії стався масштабний блекаут. Без електроенергії залишилися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Кобулеті, Телаві та інші міста.

У низці регіонів також виникли перебої з мобільним зв'язком, інтернетом і роботою світлофорів.

Вже 25 липня країна пережила другий масштабний збій в енергосистемі. Близько 08:00 за місцевим часом електропостачання знову зникло в Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та інших населених пунктах.

У столиці тимчасово зупинили роботу метро, виникли перебої в русі поїздів. Через зупинку насосних станцій у частині Тбілісі також зникло водопостачання, а жителі повідомляли про нестабільну роботу мобільного інтернету.

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