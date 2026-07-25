Масштабний збій в енергосистемі Грузії розслідують як диверсію

Масштабні аварійні відключення електроенергії, які сталися в Грузії 24 та 25 липня, розслідують у межах кримінального провадження за статтею "диверсія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу державної безпеки Грузії .

У спецслужбі повідомили, що розслідування відкрито за статтею 318 Кримінального кодексу Грузії.

Вона стосується диверсії та передбачає відповідальність за порушення, пошкодження або знищення нормального функціонування державного підприємства чи інших важливих об'єктів, якщо такі дії створюють загрозу державним інтересам країни.

"Служба державної безпеки буде поетапно інформувати громадськість про хід розслідування", - підсумовується в повідомленні.

Блекаут у Грузії

Нагадаємо, у ніч на 24 липня в Грузії стався масштабний блекаут. Без електроенергії залишилися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Кобулеті, Телаві та інші міста.

У низці регіонів також виникли перебої з мобільним зв'язком, інтернетом і роботою світлофорів.