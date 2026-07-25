Масштабный сбой в энергосистеме Грузии расследуют как диверсию
Масштабные аварийные отключения электроэнергии, произошедшие в Грузии 24 и 25 июля, расследуют в рамках уголовного производства по статье "диверсия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии.
В спецслужбе сообщили, что расследование открыто по статье 318 Уголовного кодекса Грузии.
Она касается диверсии и предусматривает ответственность за нарушение, повреждение или уничтожение нормального функционирования государственного предприятия или других важных объектов, если такие действия создают угрозу государственным интересам страны.
"Служба государственной безопасности будет поэтапно информировать общественность о ходе расследования", - заключается в сообщении.
Блэкаут в Грузии
Напомним, в ночь на 24 июля в Грузии произошел масштабный блекаут. Без электроэнергии остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави и другие города.
В ряде регионов также возникли перебои с мобильной связью, Интернетом и работой светофоров.
Уже 25 июля страна пережила второй масштабный сбой в энергосистеме. Около 08:00 по местному времени электроснабжение снова исчезло в Тбилиси, Батуми, Кутаисе и других населенных пунктах.
В столице временно приостановили работу метро, возникли перебои в движении поездов. Из-за остановки насосных станций в части Тбилиси также исчезло водоснабжение, а жители сообщали о нестабильной работе мобильного интернета.