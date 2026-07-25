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Масштабный сбой в энергосистеме Грузии расследуют как диверсию

15:59 25.07.2026 Сб
1 мин
Страна два дня была без света, а о причинах отключений власти молчали
aimg Мария Науменко
Масштабный сбой в энергосистеме Грузии расследуют как диверсию Фото: блекаут в Грузии (Getty Images)
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Масштабные аварийные отключения электроэнергии, произошедшие в Грузии 24 и 25 июля, расследуют в рамках уголовного производства по статье "диверсия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии.

В спецслужбе сообщили, что расследование открыто по статье 318 Уголовного кодекса Грузии.

Она касается диверсии и предусматривает ответственность за нарушение, повреждение или уничтожение нормального функционирования государственного предприятия или других важных объектов, если такие действия создают угрозу государственным интересам страны.

"Служба государственной безопасности будет поэтапно информировать общественность о ходе расследования", - заключается в сообщении.

Блэкаут в Грузии

Напомним, в ночь на 24 июля в Грузии произошел масштабный блекаут. Без электроэнергии остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави и другие города.

В ряде регионов также возникли перебои с мобильной связью, Интернетом и работой светофоров.

Уже 25 июля страна пережила второй масштабный сбой в энергосистеме. Около 08:00 по местному времени электроснабжение снова исчезло в Тбилиси, Батуми, Кутаисе и других населенных пунктах.

В столице временно приостановили работу метро, возникли перебои в движении поездов. Из-за остановки насосных станций в части Тбилиси также исчезло водоснабжение, а жители сообщали о нестабильной работе мобильного интернета.

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