Масштабный сбой в энергосистеме Грузии расследуют как диверсию

Масштабные аварийные отключения электроэнергии, произошедшие в Грузии 24 и 25 июля, расследуют в рамках уголовного производства по статье "диверсия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии .

В спецслужбе сообщили, что расследование открыто по статье 318 Уголовного кодекса Грузии.

Она касается диверсии и предусматривает ответственность за нарушение, повреждение или уничтожение нормального функционирования государственного предприятия или других важных объектов, если такие действия создают угрозу государственным интересам страны.

"Служба государственной безопасности будет поэтапно информировать общественность о ходе расследования", - заключается в сообщении.

Блэкаут в Грузии

Напомним, в ночь на 24 июля в Грузии произошел масштабный блекаут. Без электроэнергии остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави и другие города.

В ряде регионов также возникли перебои с мобильной связью, Интернетом и работой светофоров.