ua en ru
Нд, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Масштабний збій авіасполучення у США: Трамп знайшов "винного"

19:44 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Масштабний збій авіасполучення у США: Трамп знайшов "винного" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп поклав на адміністрацію свого попередника Джо Байдена відповідальність за масштабний збій у роботі авіасполучення в Штатах, який стався напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Білого дому.

"Адміністрація Байдена була катастрофою для Федерального управління цивільної авіації (FAA). Усе, чого вони торкалися, псувалося. Величезні гроші витрачалися нерозумно, через що стара й несправна система стала ще гіршою, ніж була до їхнього приходу", - написав Дональд Трамп.

Президент США також заявив, що його команда має знання та план щодо систем управління повітряним рухом.

На цьому тлі він закликав Конгрес якнайшвидше виділив кошти.

"Наше FAA чудово справляється зі своєю роботою і готове розпочинати", - підсумував глава Білого дому.

Нагадаємо, у США стався масштабний збій у роботі авіаційної системи. Через технічні проблеми Федеральне управління цивільної авіації (FAA) на кілька годин зупинило зльоти літаків по всій країні.

Проблеми виникли під час оновлення телекомунікаційного обладнання. Через несправність системи тисячі рейсів затримали або скасували. Понад 3,5 тисячі літаків довелося безпечно посадити.

Американська влада не виявила ознак кібератаки. Наразі фахівці з'ясовують точну причину несправності.

Президент США Дональд Трамп звинуватив у ситуації попередню адміністрацію Джо Байдена. Він заявив, що за її керівництва авіаційну систему занедбали.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Мінтрансі США вимагають 50 млрд доларів на нове авіаобладнання після масштабного збою.

До речі, Трамп назвав офіційну причину, чому в Штатах обмежили авіаперельоти країною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
Новини
ЗСУ уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астрахані та дронопорт "Цимбулова"
ЗСУ уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астрахані та дронопорт "Цимбулова"
Аналітика
Йдіть в "оборонку": інтерв'ю зі студентом, який створив компанію з виробництва дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Йдіть в "оборонку": інтерв'ю зі студентом, який створив компанію з виробництва дронів