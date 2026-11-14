Трамп назвав причину, чому в США обмежили авіаперельоти країною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

В ефірі телеканалу кореспондент Пітер Дусі розповів, що він поговорив із Трампом телефоном. У ході цієї розмови американський лідер дав зрозуміти, що призупинення вильотів літаків не пов'язане з кібератакою або штучним інтелектом.

Глава Білого дому припускає, що причина криється у старому устаткуванні.

"За його словами, швидше за все, ситуація пов'язана з великою кількістю старого несправного обладнання в інфраструктурі, на яку спирається Федеральне управління цивільної авіації (FAA), щоб літаки могли залишатися в повітрі. Він сказав, що деякому з цього обладнання близько 55 років, але воно, як і раніше, має працювати і функціонувати", - говорить журналіст, пославшись на слова.

Також президент додав, що з Конгресом вже обговорювали необхідність його заміни, проте цього й досі не сталося.

Крім цього, кореспондент розповів, що держсекретар США Марко Рубіо виступав на одному із заходів, проте зараз повернувся до Білого дому. Пітер Дусі пояснив, що зазвичай такого не відбувається в такий пізній час.

"Таким чином, вони збирають всю команду, щоб переконатися, що президент має достовірну інформацію і він може визначити подальші дії", - додав він.

Чи буде виступ когось із офіційних осіб за інцидентом, наразі невідомо. Проте представники адміністрації Трампа повертаються до Білого дому і поки що не було оголошено про закінчення робочого дня для преси.

Оновлено о 03:30

FAA скасувало заборону на вильоти літаків. Наразі авіасполучення відновлюється, а в Білому домі очікується брифінг представників влади.