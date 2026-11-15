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Масштабный сбой авиасообщения в США: Трамп нашел "виновного"

19:44 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Масштабный сбой авиасообщения в США: Трамп нашел "виновного" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп возложил на администрацию своего предшественника Джо Байдена ответственность за произошедший накануне масштабный сбой в работе авиасообщения в Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома.

"Администрация Байдена стала катастрофой для Федерального управления гражданской авиации (FAA). Все, к чему они прикасались, портилось. Огромные деньги тратились впустую, из-за чего старая и неисправная система стала работать еще хуже, чем до их прихода", - написал Дональд Трамп.

Президент США также заявил, что его команда обладает необходимыми знаниями и планом по модернизации систем управления воздушным движением.

В связи с этим он призвал Конгресс как можно скорее выделить необходимые средства.

"Наше FAA отлично справляется со своей работой и готово приступить к реализации плана", - подытожил глава Белого дома.

Напомним, в США произошел масштабный сбой в работе авиационной системы. Из-за технических проблем Федеральное управление гражданской авиации (FAA) на несколько часов приостановило взлеты самолетов по всей стране.

Проблемы возникли во время обновления телекоммуникационного оборудования. Из-за неисправности системы тысячи рейсов задержали или отменили. Более 3,5 тыс. самолетов пришлось безопасно посадить.

Американские власти не выявили признаков кибератаки. Специалисты выясняют точную причину неисправности.

Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем предыдущую администрацию Джо Байдена. Он заявил, что при ее руководстве авиационную систему фактически запустили.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Минтрансе США требуют 50 млрд долларов на новое авиаоборудование после масштабного сбоя.

Кстати, Трамп назвал официальную причину, почему в Штатах ограничили авиаперелеты по стране.

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