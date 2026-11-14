UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

У Мінтрансі США вимагають 50 млрд доларів на нове авіаобладнання після масштабного збою

05:55 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: міністр транспорту США Шон Даффі (flickr.com)

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що для усунення масштабного збою в авіасистемі, а саме неполадок із навігацією, потрібно 50 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами міністра, гроші необхідні для модернізації застарілої системи. Даффі заявив, що причиною збою стали застарілі маршрутизатори та комутатори, які не витримали навантаження.

У зв'язку з цим чиновник закликав Конгрес виділити відповідне фінансування – 50 млрд. доларів для модернізації авіаційної інфраструктури.

Вже відомо, що Федеральне управління цивільної авіації США зняло загальнонаціональну заборону на вильоти після кількох годин обмежень. Літаки знову отримали дозвіл вирушати з аеропортів.

Однак наслідки збою зберігаються: авіакомпанії зіткнулися із скасуваннями та затримками рейсів, оскільки літаки та екіпажі виявилися не на своїх запланованих маршрутах.

Нагадаємо, що влада попередньо виключила версію кібератаки. Основною причиною події вважають технічні проблеми із застарілою інфраструктурою.

Масштабний збій у США

Напередодні в США стався масштабний збій у системі управління повітряним рухом, через який Федеральне управління цивільної авіації (FAA) тимчасово зупинило вильоти літаків по всій країні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиАвіасполучення