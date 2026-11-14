У Мінтрансі США вимагають 50 млрд доларів на нове авіаобладнання після масштабного збою

За словами міністра, гроші необхідні для модернізації застарілої системи. Даффі заявив, що причиною збою стали застарілі маршрутизатори та комутатори, які не витримали навантаження.

У зв'язку з цим чиновник закликав Конгрес виділити відповідне фінансування – 50 млрд. доларів для модернізації авіаційної інфраструктури.

Вже відомо, що Федеральне управління цивільної авіації США зняло загальнонаціональну заборону на вильоти після кількох годин обмежень. Літаки знову отримали дозвіл вирушати з аеропортів.

Однак наслідки збою зберігаються: авіакомпанії зіткнулися із скасуваннями та затримками рейсів, оскільки літаки та екіпажі виявилися не на своїх запланованих маршрутах.

Нагадаємо, що влада попередньо виключила версію кібератаки. Основною причиною події вважають технічні проблеми із застарілою інфраструктурою.