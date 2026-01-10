Масштабний удар РФ по енергетиці: що зараз зі світлом у Києві та на Дніпропетровщині

Внаслідок чергових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України в ніч на 10 січня без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів у кількох регіонах. Найскладніша ситуація - на Дніпропетровщині та в Києві й області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго та ДТЕК.
За інформацією Міненерго, вночі ворог вкотре атакував об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів у Дніпропетровській області було знеструмлено понад 130 тисяч споживачів.
У Києві та Київській області тривають роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки. За минулу добу енергетикам вдалося повернути світло більш ніж 350 тисячам споживачів у столиці.
Водночас на Київщині досі без електроенергії залишаються близько 10 тисяч споживачів, переважно у Броварському районі.
Через пошкодження електромереж:
У більшості регіонів України наразі діють вимушені обмеження - графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промисловості. Актуальну інформацію радять перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.
Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах. Там відновлення електропостачання суттєво ускладнене через постійні бойові дії.
Аварійно-відновлювальні роботи по всій країні тривають цілодобово - енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше повернути світло.
За даними ДТЕК, через нічну атаку без електропостачання тимчасово залишилися близько 100 тисяч родин у Дніпропетровській області.
Зокрема, без світла опинилися:
Енергетики розпочали відновлювальні роботи одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація.
Станом на 09:00 у місті Дніпро вже заживили майже 17 тисяч осель. Роботи з відновлення електропостачання на Дніпропетровщині тривають.
У ніч на суботу, 10 січня, російські війська знову атакували Кривий Ріг, завдавши ударів по низці об’єктів інфраструктури.
Через обстріл без електропостачання залишилися окремі мікрорайони Саксаганського та частина Покровського району. Аварійні бригади працювали всю ніч і продовжують відновлювальні роботи. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей, один із постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості.
Крім того, 9 січня Росія здійснила масштабний удар по Києву та області, застосувавши десятки дронів, балістичні ракети та крилаті "Калібри". За даними Повітряних сил, столицю атакували з різних напрямків.
У Києві пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, постраждало також посольство Катару. Внаслідок атаки загинули четверо людей, ще 25 зазнали поранень.
Через масований обстріл і перевантаження мереж у столиці запровадили екстрені відключення електроенергії.