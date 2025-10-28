ua en ru
Масштабний блекаут на Сахаліні: чому острів залишився без світла

Росія, Вівторок 28 жовтня 2025 02:58
Масштабний блекаут на Сахаліні: чому острів залишився без світла Ілюстративне фото: блекаут у місті (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Зранку 27 жовтня на Сахаліні сталось масове відключення електрики. Одразу кілька населених пунктів залишились без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Без електрики залишився центр та південь острова, а саме населені пункти Дальнє, Поронайськ, Макарів, Углєгорськ, Холмськ, Томарі та Корсаків.

Мешканці знеструмлених районів також інформували про перебої з водопостачанням.

Перед раптовим зникненням світла очевидці повідомляли про яскравий спалах у районі ТЕЦ-1. Місцеві ЗМІ називали його "світловим імпульсом".

Протягом дня енергетики займались відновленням електропостачання на острові.

Згодом місцева влада оприлюднила причину раптового зникнення світла на Сахаліні: обрив грозотросу на лінії електропередач між двома ключовими підстанціями обласного центру. Це викликало автоматичне спрацювання захисту та роз'єднання енергосистеми.

Дефіцит електроенергії в Росії

Раніше РБК-Україна писало про те, що в Росії зростає дефіцит електроенергії через високий попит. Брак потужностей уже сягнув 25 гігават.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначили, що серед основних причин - дисбаланс між зростанням споживання і розвитком інфраструктури.

Зокрема, стан теплових електростанцій у Росії дуже поганий - більшість із них працює вже понад 30 років, і понад 70% обладнання зношене. Через це лінії електропередачі перевантажені, а аварії та поломки стали звичайним явищем.

Найбільше проблем - у Камчатському і Красноярському краях, Магаданській і Сахалінській областях, на Чукотці і на Північному Кавказі - ці регіони не під'єднані до єдиної енергосистеми РФ.

Атаки на російські ТЕЦ

Крім того, іноді причиною відсутності світла в російських містах є атаки на місцеві ТЕЦ.

Так, 6 жовтня, росіяни в Бєлгороді скаржлись на часткове зникнення світла. У мережі ширились чутки про те, що по місцевій ТЕЦ "Луч" було завдано удару.

Також у ніч на 6 жовтня в Брянській області горіла ТЕЦ. Згідно з чутками, її також атакували.

