Масштабный блэкаут на Сахалине: почему остров остался без света

Россия, Вторник 28 октября 2025 02:58
Масштабный блэкаут на Сахалине: почему остров остался без света Иллюстративное фото: блэкаут в городе (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Утром 27 октября на Сахалине произошло массовое отключение электричества. Сразу несколько населенных пунктов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Без электричества остался центр и юг острова, а именно населенные пункты Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков.

Жители обесточенных районов также информировали о перебоях с водоснабжением.

Перед внезапным исчезновением света очевидцы сообщали о яркой вспышке в районе ТЭЦ-1. Местные СМИ называли ее "световым импульсом".

В течение дня энергетики занимались восстановлением электроснабжения на острове.

Впоследствии местные власти обнародовали причину внезапного исчезновения света на Сахалине: обрыв грозотроса на линии электропередач между двумя ключевыми подстанциями областного центра. Это вызвало автоматическое срабатывание защиты и разъединение энергосистемы.

Дефицит электроэнергии в России

Ранее РБК-Украина писало о том, что в России растет дефицит электроэнергии из-за высокого спроса. Нехватка мощностей уже достигла 25 гигаватт.

В Службе внешней разведки Украины отметили, что среди основных причин - дисбаланс между ростом потребления и развитием инфраструктуры.

В частности, состояние тепловых электростанций в России очень плохое - большинство из них работает уже более 30 лет, и более 70% оборудования изношено. Из-за этого линии электропередачи перегружены, а аварии и поломки стали обычным явлением.

Больше всего проблем - в Камчатском и Красноярском краях, Магаданской и Сахалинской областях, на Чукотке и на Северном Кавказе - эти регионы не подключены к единой энергосистеме РФ.

Атаки на российские ТЭЦ

Кроме того, иногда причиной отсутствия света в российских городах являются атаки на местные ТЭЦ.

Так, 6 октября, россияне в Белгороде жаловались на частичное исчезновение света. В сети ходили слухи о том, что по местной ТЭЦ "Луч" был нанесен удар.

Также в ночь на 6 октября в Брянской области горела ТЭЦ. Согласно слухам, ее также атаковали.

