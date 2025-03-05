Масштабні руйнування, жертва і пожежі: показані наслідки масованої атаки на Одеську область

В результаті російської повітряної атаки на Одеську область, завданої ворогом ввечері напередодні, у регіоні фіксуються руйнування та пожежі, постраждала критична та цивільна інфраструктура, відомо про загиблого. Надзвичайники показали карди наслідків обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як зазначили у Службі, Одеська область зазнала масованого удару.
В результаті повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників та ракетного озброєння у регіоні фіксуються "масштабні руйнування, пожежі в приватних будинках, постраждала цивільна та критична інфраструктура".
"Наразі відомо про 1 загиблу людину внаслідок масованого удару по регіону", - передали в ДСНС.
Надзвичайники додали, що понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки чергового терору з боку російських загарбників.
"Інформація щодо поранених уточнюється", - йдеться в повідомленні рятувальників.
Нагадаємо, 4 березня ввечері у кількох областей України оголосили повітряну тривогу на тлі загрозу дронової атаки з боку російських окупантів.
Місцева влада попереджала про загрозу масованої атаки безпілотників на Одесу та область.
Пізніше стало відомо, що в Одесі через російські удари по критичній інфраструктурі частина міста залишились без світла, води та тепла.
Як розповіли в ОВА, в передмісті Одеси уламками збитих російських дронів були пошкоджені приватні будинки, там сталися займання.
Також ворог атакував балістикою Білгород-Дністровський район - там ракета противника влучила у порожній санаторій, будівля була майже повністю зруйнована. Обійшлося без постраждалих.
Пізніше керівник Одеської ОВА поінформував, що внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув 77-річний житель села Лиманка - він помер внаслідок осколкових поранень.
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