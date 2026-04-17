Масштабні обшуки у 15 областях: викрито схему з дровами для ЗСУ на 100 млн гривень

В Україні викрили схему розкрадання коштів на забезпеченні підрозділів ЗСУ паливною деревиною. Збитки державі від махінацій посадовців та підприємців оцінюють у понад 100 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції.
Для ліквідації злочинної мережі 15 квітня правоохоронці провели скоординовану спецоперацію. У межах 20 кримінальних проваджень відбулося 49 обшуків на території 15 областей України та в Києві.
До слідчих дій залучили співробітників Нацполіції, ДБР, БЕБ, СБУ, Військової служби правопорядку та представників прокуратури.
За даними слідства, до махінацій причетні посадовці регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь та пов'язані з ними підприємці-підрядники. Зловмисники укладали договори за цінами, які на 30-40% перевищували ринкові.
Фото: повідомлення зловмисникам про підозру (npu.gov.ua)
Крім того, деревину часто постачали не в повному обсязі, а цифри в офіційних документах маніпулятивно викривляли. Це призводило до системних втрат бюджету, призначеного для забезпечення військових підрозділів.
Наразі про підозру повідомлено шістьом організаторам схем - серед них колишні та чинні посадовці квартирно-експлуатаційних управлінь.
Залежно від скоєного, дії фігурантів кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути залучені до схеми.
