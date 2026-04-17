Масштабные обыски в 15 областях: разоблачена схема с дровами для ВСУ на 100 млн гривен

Для ликвидации преступной сети 15 апреля правоохранители провели скоординированную спецоперацию. В рамках 20 уголовных производств состоялось 49 обысков на территории 15 областей Украины и в Киеве.

К следственным действиям привлекли сотрудников Нацполиции, ГБР, БЭБ, СБУ, Военной службы правопорядка и представителей прокуратуры.

По данным следствия, к махинациям причастны должностные лица региональных квартирно-эксплуатационных управлений и связанные с ними предприниматели-подрядчики. Злоумышленники заключали договоры по ценам, которые на 30-40% превышали рыночные.

Кроме того, древесину часто поставляли не в полном объеме, а цифры в официальных документах манипулятивно искажали. Это приводило к системным потерям бюджета, предназначенного для обеспечения военных подразделений.

Сейчас о подозрении сообщено шести организаторам схем - среди них бывшие и действующие должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений.

В зависимости от содеянного, действия фигурантов квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

ст. 367 (Служебная халатность)

ст. 425 (Небрежное отношение к военной службе)

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть привлечены к схеме.