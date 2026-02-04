Одеса під обстрілом ворога: відомо про руйнування та постраждалих

Одеса в ніч на 4 лютого знову опинилася під ударом, унаслідок чого постраждали цивільна та промислова інфраструктура. Обстріл залишив руйнування в житлових і громадських будівлях, а рятувальники надали допомогу постраждалим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської військової адміністрації Сергія Лисака в мережі Telegram.

Удари по інфраструктурі

Повідомляють, що внаслідок нічної атаки пошкоджень зазнали два райони міста. Постраждав двоповерховий житловий будинок: зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття квартир, вибуховою хвилею вибито шибки в сусідніх будівлях, а також постраждали припарковані автомобілі. Крім того, обстріл зачепив школу і дитячий садок.

Промислові об'єкти

Зафіксовано влучення в адміністративну будівлю промислового підприємства, де виникла пожежа. Інформація про її масштаб уточнюється, проте вже відомо, що пожежники оперативно розпочали її локалізацію.

Порятунок людей і допомога постраждалим

Співробітники ДСНС евакуювали чотирьох осіб із зони ураження. Двом жінкам було надано медичну допомогу просто на місці події.

Ліквідація наслідків

Комунальні служби приступили до закриття вибитих вікон і відновлення пошкодженої інфраструктури. Тривають обстеження будівель для виявлення додаткових руйнувань та оцінки загрози безпеці населення.