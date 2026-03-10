Масштабна пожежа спалахнула на одеському ринку "7-й кілометр" (фото)

"7-й кілометр"

Ринок "7-й кілометр" ("Промтоварний ринок") - один із найбільших у Східній Європі. Розташований в Овідіопольському районі Одеської області.

Його історія розпочалась у грудні 1989 року, коли перших кооператорів зі Старокінного ринку в самому серці Одеси буквально "переселили" за місто - на занедбані кукурудзяні поля радгоспу "Авангард".

Нині ринок розташований на території понад 75 га із загальною площею близько 110 га та поділений на чотири торгові майданчики, умовно розподілені за групами товарів.

Інфраструктура включає близько 15 тисяч торгових і складських об’єктів, восьми автомобільних парковок, автостанцію, банк, пожежну частину, три медпункти та швидку допомогу, відділення поліції, комплекс для реалізації продовольчих товарів, а також мережу кафе та ресторанів із 10 кухнями світу.

