Масштабный пожар вспыхнул на одесском рынке "7-й километр" (фото)

"7-й километр"

Рынок "7-й километр" ("Промтоварный рынок") - один из крупнейших в Восточной Европе. Расположен в Овидиопольском районе Одесской области.

Его история началась в декабре 1989 года, когда первых кооператоров со Староконного рынка в самом сердце Одессы буквально "переселили" за город - на заброшенные кукурузные поля совхоза "Авангард".

Сейчас рынок расположен на территории более 75 га с общей площадью около 110 га и разделен на четыре торговые площадки, условно распределенные по группам товаров.

Инфраструктура включает около 15 тысяч торговых и складских объектов, восемь автомобильных парковок, автостанцию, банк, пожарную часть, три медпункта и скорую помощь, отделение полиции, комплекс для реализации продовольственных товаров, а также сеть кафе и ресторанов с 10 кухнями мира.

