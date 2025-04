Масштабна пожежа поблизу Єрусалима: дороги перекриті, десятки постраждалих від диму

Близько 120 пожежних команд, 10 літаків і один вертоліт залучені до гасіння масштабної лісової пожежі, повідомила Служба пожежної охорони та порятунку Ізраїлю. Комісар служби Еяль Каспі оголосив найвищий рівень тривоги.

Ізраїльські Військово-повітряні сили та елітний підрозділ 669 перебувають у стані готовності до допомоги. Добровольці долучилися до рятувальних операцій і працюють у координації з іншими службами.

Трасу №1 у Єрусалимі перекрили для транспорту. Пожежники намагаються стримати вогонь, а водії залишають автомобілі на дорозі. Людей закликали триматися подалі від району займання.

Рятувальники вже евакуювали дев’ятьох людей із машин, які опинилися в зоні густого диму. На місці горять приватні авто, однак людей усередині немає.

