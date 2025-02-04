У Чилі спалахнула лісова пожежа: знищено понад 150 гектарів, жителів евакуюють

У Чилі триває боротьба з неконтрольованою лісовою пожежею. Вогняна загроза зачепила кілька секторів, що призвело до евакуації жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Tipografo.

Лісова пожежа, що охопила комуну Літуече в Чилі, як і раніше, залишається неконтрольованою, починаючи з сектора Пулін.

У зв'язку із загрозою подальшого поширення вогню Агентство з надзвичайних ситуацій (Senapred) оголосило червоний рівень тривоги.

Під час інциденту було випущено два попередження SAE, що вимагають евакуації жителів секторів Лас-Пальмас і Лос-Кілейес.

Мер Літуече, Родріго Паломінос повідомив, що внаслідок надзвичайної ситуації постраждало щонайменше сім будинків. За його словами, постраждалих серед людей немає.

У районі Пулін у чилійській комуні Літуече вирує спустошлива лісова пожежа, що змушує терміново евакуювати людей у секторах Кільяєс і Лас-Пальмас. Полум'я вже поглинуло 150 гектарів і пошкодило щонайменше сім будинків, ситуація продовжує розгортатися. pic.twitter.com/XBjO24xFfh - PARANORMAL RIFT (@ParanormalRift) 4 лютого 2025 р .

Муніципальна влада вказала, що причиною пожежі стали роботи, які проводила електророзподільна компанія в постраждалому районі. Поки що не повідомляють про точні масштаби збитків від впливу вогню.

Згідно з останнім звітом Національної корпорації лісового господарства (CONAF), площа ураження становить близько 150 гектарів.

У боротьбі з пожежею беруть участь: 2 одиниці техніки, 11 бригад, 5 вертольотів, 4 літаки-заправники, 1 важкий літак-заправник, 4 автоцистерни і 4 одиниці важкої техніки.