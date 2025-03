Масштабні лісові пожежі в Південній Кореї: 24 людини загинули та багато поранених

Після смертельної катастрофи, внаслідок якої загинув пілот пожежного гелікоптера, Південна Корея продовжила боротьбу з масштабними лісовими пожежами, які спустошили південний схід країни.

Внаслідок стихії загинули принаймні 24 людини, ще 26 отримали поранення, а також зруйновано понад 17 000 гектарів землі, включаючи стародавній буддійський храм.

Гелікоптер, що зазнав аварії під час гасіння вогню в окрузі Уйсеонг, був однією з кількох причин, що призвели до тимчасового припинення гасіння пожеж. Пілот був єдиною особою на борту та загинув під час виконання завдання.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що пожежі, спричинені сухим повітрям і сильними вітрами, розпочалися на південному сході країни. Серед жертв є чотири державних службовців, які були направлені на допомогу у ліквідацію пожеж.

Deadly #wildfires continue to rage in southeastern #SouthKorea. The death toll has risen to 22, including four firefighters. Over 14,000 hectares have burned. #fire pic.twitter.com/72JSgWHeFA