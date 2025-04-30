Масштабный пожар вблизи Иерусалима: дороги перекрыты, десятки пострадавших от дыма

Масштабный лесной пожар вспыхнул в среду утром в Иудейских горах и распространился на окрестности Иерусалима. Дороги перекрыты, десятки людей пострадали от дыма, а взять огонь под контроль пока так и не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post .

Около 120 пожарных команд, 10 самолетов и один вертолет привлечены к тушению масштабного лесного пожара, сообщила Служба пожарной охраны и спасения Израиля. Комиссар службы Эяль Каспи объявил наивысший уровень тревоги.

Израильские Военно-воздушные силы и элитное подразделение 669 находятся в состоянии готовности к помощи. Добровольцы присоединились к спасательным операциям и работают в координации с другими службами.

Перекрыта дорога

Трассу №1 в Иерусалиме перекрыли для транспорта. Пожарные пытаются сдержать огонь, а водители оставляют автомобили на дороге. Людей призвали держаться подальше от района возгорания.

Спасатели уже эвакуировали девять человек из машин, которые оказались в зоне густого дыма. На месте горят частные авто, однако людей внутри нет.

Молитесь за Иерусалим. Это ужасно.



pic.twitter.com/qdgzS9jWrW - Vivid. (@VividProwess) 30 апреля 2025 года

Пострадавшие от пожара

По данным организации "United Hatzalah", более 30 человек получили помощь из-за отравления дымом, некоторым из них оказали кислородную поддержку. В большинстве случаев госпитализации не было.

Издание Maariv сообщает о по меньшей мере семи пострадавших, из которых шестеро - в легком состоянии, один - в состоянии средней тяжести. Среди них - 36-летний мужчина с ожогами, 34-летняя женщина и двое младенцев около года.

Позже медицинская служба сообщила об эвакуации 13 человек в больницы, включая двух младенцев и двух беременных женщин.

Распространение огня и эвакуация

Служба пожарной охраны отмечает, что сильный ветер способствует стремительному распространению огня. Полиция работает над эвакуацией жителей населенного пункта Неве-Шалом.

Также пожары бушуют в районах Ашдода, Масуот-Ицхака, Шафира и Кфар-Варбурга. Пожарные с помощью тяжелой техники пытаются сдержать распространение огня на сельхозугодья.

Представитель пожарной службы предупредил, что борьба с огнем осложнена жаркой погодой и переменчивым ветром.

אסף הרופא: 7 פצועים פונו עד כה בעקבות השרפה, אחד במצב בינוניhttps://t.co/EW5RV6ILBT pic.twitter.com/ZLeaSFjgaP - החדשות - N12 (@N12News) 30 апреля 2025 г.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал привлечь как можно больше вертолетов для эвакуации людей с трассы №1.

Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже направляется в район бедствия. Министр иностранных дел Гидеон Саар обратился к соседним странам - Греции, Хорватии, Италии, Кипру и Болгарии - за международной помощью. Но ее прибытия придется подождать.