Масштабный пожар вблизи Иерусалима: дороги перекрыты, десятки пострадавших от дыма
Масштабный лесной пожар вспыхнул в среду утром в Иудейских горах и распространился на окрестности Иерусалима. Дороги перекрыты, десятки людей пострадали от дыма, а взять огонь под контроль пока так и не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.
Около 120 пожарных команд, 10 самолетов и один вертолет привлечены к тушению масштабного лесного пожара, сообщила Служба пожарной охраны и спасения Израиля. Комиссар службы Эяль Каспи объявил наивысший уровень тревоги.
Израильские Военно-воздушные силы и элитное подразделение 669 находятся в состоянии готовности к помощи. Добровольцы присоединились к спасательным операциям и работают в координации с другими службами.
Перекрыта дорога
Трассу №1 в Иерусалиме перекрыли для транспорта. Пожарные пытаются сдержать огонь, а водители оставляют автомобили на дороге. Людей призвали держаться подальше от района возгорания.
Спасатели уже эвакуировали девять человек из машин, которые оказались в зоне густого дыма. На месте горят частные авто, однако людей внутри нет.
Молитесь за Иерусалим. Это ужасно.- Vivid. (@VividProwess) 30 апреля 2025 года
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Пострадавшие от пожара
По данным организации "United Hatzalah", более 30 человек получили помощь из-за отравления дымом, некоторым из них оказали кислородную поддержку. В большинстве случаев госпитализации не было.
Издание Maariv сообщает о по меньшей мере семи пострадавших, из которых шестеро - в легком состоянии, один - в состоянии средней тяжести. Среди них - 36-летний мужчина с ожогами, 34-летняя женщина и двое младенцев около года.
Позже медицинская служба сообщила об эвакуации 13 человек в больницы, включая двух младенцев и двух беременных женщин.
Распространение огня и эвакуация
Служба пожарной охраны отмечает, что сильный ветер способствует стремительному распространению огня. Полиция работает над эвакуацией жителей населенного пункта Неве-Шалом.
Также пожары бушуют в районах Ашдода, Масуот-Ицхака, Шафира и Кфар-Варбурга. Пожарные с помощью тяжелой техники пытаются сдержать распространение огня на сельхозугодья.
Представитель пожарной службы предупредил, что борьба с огнем осложнена жаркой погодой и переменчивым ветром.
אסף הרופא: 7 פצועים פונו עד כה בעקבות השרפה, אחד במצב בינוניhttps://t.co/EW5RV6ILBT pic.twitter.com/ZLeaSFjgaP- החדשות - N12 (@N12News) 30 апреля 2025 г.
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал привлечь как можно больше вертолетов для эвакуации людей с трассы №1.
Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже направляется в район бедствия. Министр иностранных дел Гидеон Саар обратился к соседним странам - Греции, Хорватии, Италии, Кипру и Болгарии - за международной помощью. Но ее прибытия придется подождать.
Лесные пожары
Напомним, что в марте масштабные лесные пожары в Южной Корее привели к гибели по меньшей мере 24 человек и многочисленным разрушениям, включая исторический буддийский храм. Более 10 000 спасателей пытались локализовать огонь.
В феврале в Чили вспыхнул лесной пожар: было уничтожено более 150 гектаров, жителей эвакуировали. Муниципальные власти указали, что причиной пожара стали работы, которые проводила электрораспределительная компания в пострадавшем районе.
А в январе в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь уничтожил уже более 1100 гектаров территории, а его быстрому распространению способствуют мощные ветры и сухая погода.
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