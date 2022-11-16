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Масштабна повітряна тривога. У Білорусі зафіксували виліт винищувачів

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У всіх областях України, крім Криму, оголосили масштабну повітряну тривогу. У Білорусі тим часом зафіксували виліт винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили о 9:46.

Фото: масштабна повітряна тривога в Україні (скриншот alerts.in.ua)

У цей час моніторингова група у Білорусі зафіксувала виліт МіГ-31К з аеродрому Мачулищі (бортовий номер RF-92339) та ще трьох винищувачів з аеродрому Барановичі.

Оновлено о 10:10

Жителі Одеси повідомляють про вибух. Місцева влада поки не давала офіційних коментарів.

Зазначимо, що вчора Росія випустила по Україні близько сотні ракет, з яких більшу частину збили сили ППО. Ворог масовано обстріляв критичну інфраструктуру та житлові будинки.

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