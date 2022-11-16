Масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксировали вылет истребителей

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена в 9:46.

Фото: масштабная воздушная тревога в Украине (скриншот alerts.in.ua)

В это время мониторинговая группа в Беларуси зафиксировала вылет МиГ-31К с аэродрома Мачулищи (бортовой номер RF-92339) и еще трех истребителей с аэродрома Барановичи.

Обновлено в 10:10

Жители Одессы сообщают о взрыве. Местные власти пока не давали официальных комментариев.