Масштабна повітряна тривога. У Білорусі зафіксували виліт винищувачів

У всіх областях України, крім Криму, оголосили масштабну повітряну тривогу. У Білорусі тим часом зафіксували виліт винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили о 9:46.

Фото: масштабна повітряна тривога в Україні (скриншот alerts.in.ua)

У цей час моніторингова група у Білорусі зафіксувала виліт МіГ-31К з аеродрому Мачулищі (бортовий номер RF-92339) та ще трьох винищувачів з аеродрому Барановичі.

Оновлено о 10:10

Жителі Одеси повідомляють про вибух. Місцева влада поки не давала офіційних коментарів.