Масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксировали вылет истребителей
Во всех областях Украины, кроме Крыма, объявили масштабную воздушную тревогу. В Беларуси в это время зафиксировали вылет истребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена в 9:46.
Фото: масштабная воздушная тревога в Украине (скриншот alerts.in.ua)
В это время мониторинговая группа в Беларуси зафиксировала вылет МиГ-31К с аэродрома Мачулищи (бортовой номер RF-92339) и еще трех истребителей с аэродрома Барановичи.
Обновлено в 10:10
Жители Одессы сообщают о взрыве. Местные власти пока не давали официальных комментариев.
Отметим, что вчера Россия выпустила по Украине около ста ракет, из которых большую часть сбили силы ПВО. Враг массированно обстрелял критическую инфраструктуру и жилые дома.
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