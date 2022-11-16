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Масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксировали вылет истребителей

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Украина, Среда 16 ноября 2022 10:02
Масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксировали вылет истребителей Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во всех областях Украины, кроме Крыма, объявили масштабную воздушную тревогу. В Беларуси в это время зафиксировали вылет истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена в 9:46.

Масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксировали вылет истребителей

Фото: масштабная воздушная тревога в Украине (скриншот alerts.in.ua)

В это время мониторинговая группа в Беларуси зафиксировала вылет МиГ-31К с аэродрома Мачулищи (бортовой номер RF-92339) и еще трех истребителей с аэродрома Барановичи.

Обновлено в 10:10

Жители Одессы сообщают о взрыве. Местные власти пока не давали официальных комментариев.

Отметим, что вчера Россия выпустила по Украине около ста ракет, из которых большую часть сбили силы ПВО. Враг массированно обстрелял критическую инфраструктуру и жилые дома.

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