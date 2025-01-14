UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Масштабна нічна атака на Росію була спецоперацією СБУ й Сил оборони, - джерела

Ілюстративне фото: масштабна нічна атака на Росію була спецоперацією СБУ й Сил оборони ( t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Масштабна атака на російські регіони у ніч на 14 січня була спецоперацією Служби безпеки України (СБУ) та Сил оборони. Під удар потрапили хімкомбінат, склади боєприпасів й не тільки.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у СБУ.

Під час атаки було уражено: 

  • Алексінський хімічний комбінат у Тульській області. Після атаки дронами СБУ зафіксована велика пожежа; 
  • склади ФАБ, КАБ, крилатих ракет на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. "Бавовна" палає й досі; 
  • Саратовський нафтопереробний завод. Зафіксована велика пожежа; 
  • Брянський хімічний завод. Зафіксовані влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.  

"СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об’єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод - це болючий удар по спроможності Росії вести війну в Україні", - повідомило джерело. 

Удари по території Росії 

СБУ, Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони та Сили оборони регулярно завдають ударів по військових і стратегічних об'єктах на території Росії. Основними цілями таких операцій є склади боєприпасів, військові бази,  й об'єкти критичної енергетики, які підтримують військову агресію країни-терориста. 

Відповідні кроки мають на меті знизити бойовий потенціал російської армії, створити психологічний тиск на супротивника та ускладнити логістику.

Нещодавно Сили оборони атакували нафтобазу в російському Енгельсі, яка забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні