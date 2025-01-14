Масштабная ночная атака на Россию была спецоперацией СБУ и Сил обороны, - источники

Во время атаки был поражен:

Алексинский химический комбинат в Тульской области. После атаки дронами СБУ зафиксирован крупный пожар;

склады ФАБ, КАБ, крылатых ракет на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. "Хлопок" пылает до сих пор;

Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован крупный пожар;

Брянский химический завод. Зафиксированы попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями.

"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, которые работают на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод - это болезненный удар по способности России вести войну в Украине", - сообщил источник.

Удары по территории России

СБУ, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны и Силы обороны регулярно наносят удары по военным и стратегическим объектам на территории России. Основными целями таких операций являются склады боеприпасов, военные базы, и объекты критической энергетики, которые поддерживают военную агрессию страны-террориста.

Соответствующие шаги имеют целью снизить боевой потенциал российской армии, создать психологическое давление на противника и усложнить логистику.

Недавно Силы обороны атаковали нефтебазу в российском Энгельсе, которая обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2".