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Масштабная ночная атака на Россию была спецоперацией СБУ и Сил обороны, - источники

Вторник 14 января 2025 12:50
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Масштабная ночная атака на Россию была спецоперацией СБУ и Сил обороны, - источники Иллюстративное фото: масштабная ночная атака на Россию была спецоперацией СБУ и Сил обороны ( t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Масштабная атака на российские регионы в ночь на 14 января была спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ) и Сил обороны. Под удар попали химкомбинат, склады боеприпасов и не только.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в СБУ.

Во время атаки был поражен:

  • Алексинский химический комбинат в Тульской области. После атаки дронами СБУ зафиксирован крупный пожар;
  • склады ФАБ, КАБ, крылатых ракет на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. "Хлопок" пылает до сих пор;
  • Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован крупный пожар;
  • Брянский химический завод. Зафиксированы попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями.

"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, которые работают на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод - это болезненный удар по способности России вести войну в Украине", - сообщил источник.

Удары по территории России

СБУ, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны и Силы обороны регулярно наносят удары по военным и стратегическим объектам на территории России. Основными целями таких операций являются склады боеприпасов, военные базы, и объекты критической энергетики, которые поддерживают военную агрессию страны-террориста.

Соответствующие шаги имеют целью снизить боевой потенциал российской армии, создать психологическое давление на противника и усложнить логистику.

Недавно Силы обороны атаковали нефтебазу в российском Энгельсе, которая обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2".

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