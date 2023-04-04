Масштабна аварія з потягом у Нідерландах: одна людина загинула, 30 постраждали
Одна людина загинула та 30 отримали поранення в результаті сходу з рейок пасажирського потяга в Нідерландах у вівторок, 4 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Аварія відбулася через те, що на коліях залишилася будівельна техніка.
Представник пожежної охорони уточнив, що 19 людей було доставлено до лікарні, а іншим надається допомога на місці.
Відомо, що передній вагон потяга, що прямує з Лейдена до Гааги, зійшов з рейок і після аварії опинився в полі.
У задньому вагоні також виникла пожежа, але її вдалося загасити.
Як повідомлялось, вранці, 4 квітня, у Нідерландах пасажирський потяг, у якому перебували не менше 50 людей, зійшов із рейок після зіткнення з краном.
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