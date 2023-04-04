ua ru
Вт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Масштабная авария с поездом в Нидерландах: один человек погиб, 30 пострадали

Новина українською →
Европа, Вторник 04 апреля 2023 08:43
Масштабная авария с поездом в Нидерландах: один человек погиб, 30 пострадали Фото: появились данные о пострадавших и погибших в результате схода с рельсов поезда в Нидерландах (Region 15)
Автор: Наталия Гурковская

Один человек погиб и 30 получили ранения в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Нидерландах во вторник, 4 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Авария произошла из-за того, что на путях осталась строительная техника.

Представитель пожарной охраны уточнил, что 19 человек были доставлены в больницу, а другим оказывается помощь на месте.

Известно, что передний вагон поезда, следующего из Лейдена в Гаагу, сошел с рельсов и после аварии оказался в поле.

В заднем вагоне также возник пожар, но его удалось потушить.

Масштабная авария с поездом в Нидерландах: один человек погиб, 30 пострадали

Как сообщалось, утром, 4 апреля, в Нидерландах пассажирский поезд, в котором находились не менее 50 человек, сошел с рельсов после столкновения с краном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП потяг Авария
NEWS
Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
DAILY
Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну