У Нідерландах пасажирський потяг врізався в кран: десятки поранених, виникла пожежа
Сьогодні вранці, 4 квітня, у Нідерландах пасажирський потяг, у якому перебували не менше 50 людей, зійшов із рейок після зіткнення з краном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що внаслідок аварії кілька десятків людей отримали поранення. Бригади рятувальників прибули на місце події в селі Ворсхотен поблизу Гааги. За словами представників екстрених служб, деяким постраждалим надали допомогу на місці, але більшість доправили до лікарні.
Передній вагон нічного поїзда, що прямував з Лейдена до Гааги, після аварії зійшов з рейок і врізався в поле, другий вагон перекинувся, а третій – спалахнув. Пожежу оперативно ліквідували. Голландські залізниці повідомили, що поїзди між Лейденом та деякими районами Гааги тимчасово скасовано через аварію.
Раніше ми писали, що в Нідерландах залізнична компанія ProRail призупинила популярний залізничний маршрут через те, що борсуки почали копати нори під коліями.
Нагадаємо, держслужбовцям Нідерландів заборонили користуватися мобільним додатком TikTok, який може загрожувати національній безпеці.
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