У Нідерландах пасажирський потяг врізався в кран: десятки поранених, виникла пожежа

Сьогодні вранці, 4 квітня, у Нідерландах пасажирський потяг, у якому перебували не менше 50 людей, зійшов із рейок після зіткнення з краном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що внаслідок аварії кілька десятків людей отримали поранення. Бригади рятувальників прибули на місце події в селі Ворсхотен поблизу Гааги. За словами представників екстрених служб, деяким постраждалим надали допомогу на місці, але більшість доправили до лікарні. Передній вагон нічного поїзда, що прямував з Лейдена до Гааги, після аварії зійшов з рейок і врізався в поле, другий вагон перекинувся, а третій – спалахнув. Пожежу оперативно ліквідували. Голландські залізниці повідомили, що поїзди між Лейденом та деякими районами Гааги тимчасово скасовано через аварію.