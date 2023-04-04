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У Нідерландах пасажирський потяг врізався в кран: десятки поранених, виникла пожежа

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Вівторок 04 квітня 2023 08:00
У Нідерландах пасажирський потяг врізався в кран: десятки поранених, виникла пожежа Фото: у Нідерландах пасажирський потяг врізався у кран (twitter.com/OSINTMISCIF)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вранці, 4 квітня, у Нідерландах пасажирський потяг, у якому перебували не менше 50 людей, зійшов із рейок після зіткнення з краном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що внаслідок аварії кілька десятків людей отримали поранення. Бригади рятувальників прибули на місце події в селі Ворсхотен поблизу Гааги. За словами представників екстрених служб, деяким постраждалим надали допомогу на місці, але більшість доправили до лікарні.

Передній вагон нічного поїзда, що прямував з Лейдена до Гааги, після аварії зійшов з рейок і врізався в поле, другий вагон перекинувся, а третій – спалахнув. Пожежу оперативно ліквідували. Голландські залізниці повідомили, що поїзди між Лейденом та деякими районами Гааги тимчасово скасовано через аварію.

Раніше ми писали, що в Нідерландах залізнична компанія ProRail призупинила популярний залізничний маршрут через те, що борсуки почали копати нори під коліями.

Нагадаємо, держслужбовцям Нідерландів заборонили користуватися мобільним додатком TikTok, який може загрожувати національній безпеці.

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